Fuad vai a Brasília para discutir futuro do Aeroporto Carlos Prates

Prefeito da capital trabalhou pela municipalização do aeroporto e tem projetos sociais previstos para a área do terminal (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press) O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), terá agenda em Brasília na próxima quarta-feira (12/4) para discutir a destinação da área do Aeroporto Carlos Prates, oficialmente repassado à administração municipal. Ele encontrará a ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck.





20:49 - 14/03/2023 PBH envia ofício solicitando doação da área do aeroporto Carlos Prates Estado de Minas e afirmou que a reunião terá como tema as tratativas finais para desativação do aeroporto Carlos Prates e desocupação da área pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). Em fala durante audiência pública sobre o aeroporto na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o deputado federal Rogério Correia (PT), também disse que o prefeito se encontrará com o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França (PSB). O parlamentar confirmou a agenda aoe afirmou que a reunião terá como tema as tratativas finais para desativação do aeroporto Carlos Prates e desocupação da área pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).





“Vamos discutir com ele como anda a destinação da área, mas podemos levar inclusive essa hipótese de como ajudar na transferência dos hangares particulares e a escola de aviação”, afirmou Correia.





O futuro da área do Aeroporto Carlos Prates, de cerca de 500 mil m², segue em debate. Na última terça-feira (4/4) foi formalizado o convênio entre a prefeitura da capital e a União para que o município passe a ser o responsável pela exploração do espaço. Como ela será feita segue em debate.





Utilização da área





A proposta original de Fuad Noman para o espaço incluía usar a área para a construção de moradias, parques, escolas e um centro de saúde. O prefeito anunciou as ideias logo após acidente em 11 de março, quando uma aeronave caiu em casas próximas ao terminal e o piloto faleceu.





A desativação do aeroporto é tema de discussões antigas e foi adiada por três vezes pelo governo federal antes de ser consumada. Pilotos, donos de escolas de aviação e aprendizes se manifestam desde então pela permanência do terminal em funcionamento.





Em 29 de março, eles fizeram um movimento contra a transferência de parte das atividades do Carlos Prates para o Aeroporto da Pampulha. Segundo os manifestantes, outros aeroportos da Região Metropolitana de Belo Horizonte não são capazes de comportar a demanda necessária e, na Pampulha, não há hangares suficientes para todas as aeronaves.













Para o senador Carlos Viana (Podemos), o futuro do aeroporto deve comportar a permanência de um heliponto para a necessidade de serviços de urgência como no caso do Corpo de Bombeiros. “A minha ideia é preservar o aeroporto pelo menos como heliponto. Criar ali uma exigência, por enquanto, só para helicóptero. Por exemplo: os Bombeiros quando vão apagar incêndio na Serra do Curral usam o Aeroporto Carlos Prates porque é mais perto e prático para reabastecer”, disse o senador ao Estado de Minas.