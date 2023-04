Exploração do Carlos Prates pela PBH é oficializada em convênio com União

Manifestação contra o encerramento das operações aéreas no Aeroporto Carlos Prates com aviões colocados para fora dos hangares e levados ao Aeroporto da Pampulha (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA - 29/03/2023) O convênio de delegação firmado entre a Prefeitura de Belo Horizonte e a União para exploração do espaço onde está o Aeroporto Carlos Prates, na Região Noroeste da capital, foi publicado nesta terça-feira (4/4) no Diário Oficial do Município. Porém, o contrato – que não contempla o repasse de recursos orçamentários – já havia sido assinado pelas partes na última sexta-feira (31/3).

Até lá, o convênio prevê a “adoção das providências necessárias às operações aeroportuárias remanescentes, à segurança patrimonial e ao encerramento das atividades até a conclusão da desativação”. Além disso, a PBH deverá apresentar à SPU um projeto detalhado de utilização do imóvel.





No entanto, não houve acordo e, deste modo, foi confirmado o fechamento do local como já era previsto. O secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais, Pedro Bruno, também participou do encontro. Vale dizer que além da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), o governo de Minas já havia pedido a extensão do prazo em seis meses para que a desmobilização do aeródromo acontecesse de forma moderada e planejada.





Funcionários do Aeroporto Carlos Prates protestam contra fechamento Cerca de 200 funcionários, empresários e alunos chegaram a protestar aos gritos de “Fica Prates”. Na ocasião, a categoria alegou que 500 pessoas ficariam desempregadas, 15 empresas deixariam de existir, cinco escolas interromperiam suas aulas e centenas de alunos não poderiam retomar os estudos caso as atividades no local fossem encerradas.

Contudo, como agendado, a sexta-feira (31/3) foi último dia de funcionamento do Aeroporto Carlos Prates, onde o clima era de tristeza e indignação. Assim, as empresas que atuam no local, entre elas, escolas de pilotagem e oficinas de manutenção de aeronaves, tiveram suas atividades paralisadas, assim como os pousos e decolagens de aviões e helicópteros.