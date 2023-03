Governo Lula confirma fim das operações no Aeroporto Carlos Prates, em BH

Aeroporto Carlos Prates, em Belo Horizonte, terá as atividades suspensas no próximo sábado (1º/4) (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 24/03/2023) O governo federal, por meio do Ministério de Portos e Aeroportos, confirmou nesta terça-feira (28/3) a suspensão das atividades do Aeroporto Carlos Prates, em Belo Horizonte, no próximo sábado (1º/4).

“Na ocasião, foi confirmada a suspensão das operações aéreas do Aeroporto Carlos Prates, em Belo Horizonte, no próximo sábado (1), obedecendo a Portaria nº 10.074/SIA da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), publicada em 16 de dezembro de 2022, ainda no governo passado”, disse o ministério de Portos e Aeroportos, em nota.





Carlos Prates: veja a primeira imagem do projeto da PBH para o aeroporto Caso o governo estadual tenha uma proposta diferente – como assumir o controle do aeroporto – , o pedido pode ser apresentado ao governo federal. Até o momento, não houve solicitação do governo do Estado para assumir o espaço, informou à reportagem a assessoria do ministério.

Em 14 de janeiro, o prefeito Fuad Noman (PSD) já havia anunciado que o Aeroporto Carlos Prates teria suas operações aéreas encerradas em 1° de abril. Isso porque após o acidente que ocorreu no dia 11 do mesmo mês – quando um avião caiu sobre duas casas no Bairro Jardim Montanhês – o aeroporto virou pauta em Brasília.





Por outro lado, a Associação Brasileira de Aviação Geral (Abag) , entidade que representa o setor da aviação perante autoridades e órgãos reguladores, manifestou preocupação em relação ao desmonte do aeroporto situado na Região Noroeste da capital. Por meio de nota, o diretor geral da Abag, Flávio Pires, afirmou que “o que se precisa é de mais infraestrutura aeronáutica, não menos”.

Os rumos do aeroporto também têm incomodado funcionários, empresários, pilotos e estudantes de aviação. Por isso, cerca de 200 deles realizaram uma manifestação nesse sábado (25/3) em frente à portaria principal do aeroporto. Conforme a categoria, cerca de 500 pessoas ficarão desempregadas, 15 empresas deixarão de existir, cinco escolas vão interromper suas aulas e centenas de alunos não poderão retomar seus estudos se as atividades no local forem encerradas.