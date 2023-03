Aeroporto Carlos Prates: deputada propõe a prorrogação do funcionamento

Aeroporto deve ser desativado no dia 1º de abril (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) A deputada federal Greyce Elias (Avante-MG) protocolou na Câmara dos Deputados, nessa terça-feira (21/3), um Projeto de Lei que pede a prorrogação do Aeroporto Carlos Prates por mais dois anos sob administração da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). O aeroporto está previsto para ser fechado definitivamente no dia 1º de abril e deve ser entregue à Prefeitura de Belo Horizonte.





"Os efeitos práticos e econômicos da desativação do aeroporto seriam péssimos, não só para Minas, mas para o Brasil. O Brasil possui a segunda maior frota de aeronaves, Minas Gerais tem a segunda mais frota do país", disse a deputada à reportagem do Estado de Minas.





De acordo com a deputada, há um pedido para que a administração do aeroporto seja transferido para o Governo de Minas. Ela afirma que a transferência ainda está sendo analisada e por isso é necessário mais tempo para dialogar sobre o assunto.





"Uma vez que este processo ainda não está finalizado, nós não podemos ter essa portaria do dia 31 de março prevalecendo. Nós precisamos fazer com que tenhamos a manutenção deste aeroporto, para que a gente tenha uma discussão mais profunda nos próximos 24 meses, e aí sim, juntamente com os órgãos responsáveis, a gente tomar uma decisão de passar para o Governo do Estado essa administração", disse à reportagem.





"O nosso objetivo é prorrogar a administração do aeroporto Carlos Prates pela Infraero para que durante esse período a gente possa celebrar a assinatura de delegação entre o Ministério de Portos e Aeroportos e o Governo do Estado, passando então a administração para o governo de Minas Gerais", completa.





Outro argumento da deputada é os serviços que são realizados no aeroporto. Ela pontua que o aeroporto serve de base de treinamento e aperfeiçoamento das forças de segurança do estado. Além disso, destaca que o aeroporto serve de base operacional dos aviões que operam no combate à incêndios florestais na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

"Aqueles que o usufruem deverão se destinar a outros locais. Aventa-se que as forças de segurança e a instrução de voo iriam, por exemplo, para a Pampulha, outro aeroporto de Minas Gerais. Entretanto, a vocação deste é essencialmente de aviação executiva, não se compatibilizando com as necessidades dos futuros removidos do Aeroporto Carlos Prates", argumenta.





Planos da PBH









No estudo inicial elaborado pela prefeitura da capital mineira é possível ver áreas industriais, moradias populares, escolas, unidades de Saúde e áreas de lazer. A ideia é fazer parcerias com a Federação da Indústria de Minas Gerais (Fiemg) e outras entidades.