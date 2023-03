Fuad agradece a Lula por fechar aeroporto e promete 'diálogo constante'

Fuad e Lula se encontraram durante evento da Frente Nacional de Prefeitos, em Brasília (DF) (foto: Ton Molina/Divulgação)

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), aproveitou a série de compromissos que cumpre em Brasília (DF) nesta terça-feira (14/3) para agradecer, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pelo aval do governo federal à municipalização da área do Aeroporto Carlos Prates. A decisão, anunciada ontem, foi tomada após mais um acidente aéreo nas redondezas da pista. A Prefeitura de BH, agora, planeja construir casas populares no espaço.





Fuad se encontrou com Lula durante solenidade da Frente Nacional de Prefeitos (FNP). O pessedista tomou posse como vice-presidente para a Região Sudeste da entidade. "Tive a oportunidade de encontrar o presidente Lula e agradecê-lo pelo empenho e apoio em resolver o problema do Aeroporto Carlos Prates, bem como outras demandas de BH", disse."Como prefeito e, agora, vice-presidente do Sudeste na FNP, seguirei com o diálogo constante com o Governo Federal. Belo Horizonte tem muito a ganhar com esta parceria. Muito obrigado, presidente", completou.

Hoje, durante a minha posse como Vice-presidente para a Região Sudeste da Frente Nacional de Prefeitos, tive a oportunidade de encontrar o Presidente Lula e agradecê-lo pelo empenho e apoio em resolver o problema do Aeroporto Carlos Prates, bem como outras demandas de BH. pic.twitter.com/cByxlFANIG %u2014 Fuad Noman (@fuadnoman) March 14, 2023



A Prefeitura de BH já perseguia, há algum tempo, a desativação das operações aéreas no Carlos Prates. O acidente que matou o piloto José Luiz de Oliveira Filho no sábado (11) ampliou o receio que ronda o local. Ontem, Fuad Noman já havia conversado com o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) sobre o fim das operações do aeroporto.

Fechamento à vista

Segundo Fuad, o Ministério dos Portos e Aeroportos prometeu encerrar as operações aéreas do Aeroporto Carlos Prates em 1° de abril. Além de erguer moradias, a prefeitura cogita utilizar o espaço para construir um parque e outros empreendimentos, como indústrias não-poluentes, escolas e centros de saúde."É um grande passo para que Belo Horizonte possa resolver o problema de moradia, levar paz e tranquilidade para a região do Carlos Prates e, ainda, evitar esses acidentes trágicos que tem acontecido", afirmou o prefeito, mais cedo.