Aeroporto Carlos Prates, em BH, deve ser fechado no dia 1° de abril

Prefeitura pretende construir infraestruturas urbanas no local (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press. ) O prefeito Fuad Noman (PSD) anunciou nesta terça-feira (14/1) que o Aeroporto Carlos Prates será fechado definitivamente no dia 1° de abril. A decisão, anunciada no Twiitter, é do Ministério dos Portos e Aeroportos, segundo o governante.





O espaço será entregue para a Prefeitura de BH. Fuad declarou que pretende usar a área para a realização de projetos de moradias populares, de indústrias não poluentes, Centros de Saúde, escolas e outras infraestruturas urbanas necessárias para a população.





“É um grande passo para que Belo Horizonte possa resolver o problema de moradia, levar paz e tranquilidade para a região do Carlos Prates e, ainda, evitar esses acidentes trágicos que tem acontecido” finalizou o prefeito no vídeo publicado na rede social.

Através do diálogo com o Governo Federal, conseguimos fazer com que o Aeroporto Carlos Prates seja desativado no dia 1° de abril. Daremos um basta nos acidentes no local. Agradeço aos ministros, @padilhando, @asilveiramg, @marciofrancasp e vice-presidente, @geraldoalckmin. pic.twitter.com/DXIsmHyp1D %u2014 Fuad Noman (@fuadnoman) March 14, 2023





Com o crescimento da região Noroeste de BH, as discussões sobre o encerramento das atividades no local se tornaram mais frequentes. Na internet, a reação da população foi positiva. A decisão era aguardada com muita ansiedade.





Importante notícia para os moradores da região. Ninguém aguenta mais aquilo. Parabéns aos envolvidos. https://t.co/9hWv6BoKNz %u2014 Galo pelo mundo (@futgalo00) March 14, 2023

Parabéns Prefeito! Seria perfeito transformar aquele espaço em um parque com um centro cultural %u2014 Rêmulo Brandão (@remulobrandao) March 14, 2023

Entre 2004 e 2020, 47 ocorrências relacionadas ao terminal foram registradas, sendo sete acidentes, cinco mortos e seis feridos, segundo levantamento da Casa Comum, escola de formação política do Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas.

*Estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen