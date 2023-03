Morre piloto de avião que caiu neste sábado em BH

O piloto do avião que caiu na tarde deste sábado no Bairro Jardim Montanhês, em Belo Horizonte, morreu após ser resgatado inconsciente das ferragens da aeronave. O homem, que, segundo os bombeiros, tinha 60 anos, foi encaminhado ao Hospital João XXIII junto da filha, de 33, ambos em estado gravíssimo.

Avião atingiu duas residências do Bairro Jardim Montanhês

A informação foi confirmada no fim da tarde pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig). A filha continua sendo assistida pela equipe do hospital.