Aeroporto Carlos Prates: Fuad pede a Alckmin apoio para municipalizar área

"Vou me dedicar à questão do aeroporto Carlos Prates com projeto de moradia e um parque para a cidade", garantiu o vice-presidente Geraldo Alckmin a Fuad Noman no encontro

“Comecei o dia recebendo o vice-presidente da República e ministro, Geraldo Alckmin. Tive a oportunidade de relatar a ele a nossa preocupação com os recorrentes acidentes envolvendo o Aeroporto Carlos Prates. Reafirmei a nossa proposta de dar uma destinação social para a área”, disse Fuad.

Histórico de acidentes

Mais um acidente com aviões do Aeroporto Carlos Prates aconteceu no sábado (11/03), no Bairro Jardim Montanhês. O piloto não sobreviveu Desde 2008, oito acidentes já aconteceram nas imediações. A desativação do Aeroporto Carlos Prates já foi adiada três vezes, sem justificativas.A PBH defende a desativação do aeroporto e solicitou que a área passe a ser gerida pelo município. Atualmente, a gestão cabe ao governo federal, que já anunciou o fim das operações aéreas no local a partir do próximo mês.