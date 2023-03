Alckmin e Zema abrem encontro Brasil-Alemanha em Belo Horizonte

O evento é realizado no Minascentro, na Região Centro-Sul da capital mineira e conta com a participação de grandes personalidades políticas da Alemanha (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) O vice-presidente do Brasil e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB) , participa da abertura do 39° Encontro Econômico Brasil-Alemanha (EEBA) nesta segunda-feira (13/3), em Belo Horizonte. O encontro é realizado desde 1974, de forma alternada nos dois países.









Com o tema "Novas abordagens sobre energia, lima e digitalização", o EEBA tem como objetivo de fortalecer as relações entre Brasil e Alemanha, debater novos investimento e gerar oportunidades de negócios para as indústrias mineiras e brasileiras.

PROTESTO

Professores e representantes do Sindicato Único dos Professores em Educação de Minas Gerais (Sind-UTE) fizeram um protesto na porta do Minascentro pedindo que o governador Zema cumpra a da Lei do Piso estabelecido para a classe.