Zema recebe ministros alemães e pede mais investimentos europeus em Minas

Robert Habeck (foto) conversou com Zema no Palácio da Liberdade, em BH (foto: Gil Leonardi/Imprensa MG - 12/3/23)

Alemão quer copiar matrizes energéticas de Minas

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), disse, neste domingo (12/3), que o estado está de portas abertas a empresas da Alemanha que desejem investir em solo mineiro. A declaração foi dada por Zema ao vice-chanceler do país europeu, Robert Habeck, durante almoço no Palácio da Liberdade, na Savassi, em Belo Horizonte.A visita de Habeck, que além de chanceler é ministro de Assuntos Econômicos e Ação Climática, passa pelo lançamento da pedra fundamental da primeira fábrica de geradores de hidrogênio verde da América do Sul . O empreendimento, tocado pela alemã Neuman & Esser, vai funcionar no Bairro Olhos d'Água, na Região Oeste de Belo Horizonte. A construção tem investimento aproximado de R$ 70 milhões e vai gerar 75 empregos diretos, além de 200 postos indiretos de trabalho.Hoje, durante o almoço com os europeus, Zema citou a produção agrícola como setor que pode contribuir para o intercâmbio."Nossas equipes técnicas estão dialogando para avaliarmos maiores e melhores potencialidades para incrementarmos todo esse intercâmbio entre Minas Gerais e Alemanha. Queremos receber investimentos de mais empresas alemãs", disse.Minas Gerais é a unidade federativa brasileira mais bem colocada na lista de parceiros comerciais da Alemanha. Quase 29% das exportações que saem do país rumo às terras germânicas são oriundas da produção mineira. Em 2022, os alemães compraram US$ 1,8 bilhão em itens feitos no estado."Temos um grande trabalho a fazer no sentido de nos integrarmos e ampliarmos o nosso relacionamento comercial", projetou Zema. "Principalmente, em um momento como o atual, pós-pandemia, em que muitos fornecedores estão concentrados na Ásia, o que acaba causando um desconforto muito grande para alguns países", emendou.Nos cálculos da equipe econômica de Zema, entre 2019 e 2022, os alemães aportaram R$ 3,5 bilhões em empreendimentos em Minas.A comitiva liderada por Robert Hack desembarcou em Belo Horizonte para participar da abertura do Encontro Econômico Brasil-Alemanha (EEBA), nesta segunda-feira (13), no Minascentro. O evento tem a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) como co-organizadora. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), confirmou presença no pontapé inicial da conferência."Nos últimos 39 anos, registramos muitas transformações nos nossos países, tanto no plano econômico, como em outros. Estamos felizes por estar em Minas Gerais para abrir o 39º Encontro Empresarial Brasil-Alemanha, e queremos agradecer de coração pela recepção", afirmou o vice-chanceler.O ministro da Alimentação e Agricultura da Alemanha, Cem Özdemir, também compõe a delegação europeia em Minas Gerais. Durante o almoço, mineiros e alemães também debateram temas ligados ao desenvolvimento sustentável."As matrizes energéticas de Minas, em mais de 80%, são sustentáveis. Isso, nós alemães poderíamos copiar. Isso poderia, e deveria, inspirar os alemães", pediu Özdemir. "A Alemanha e a Europa estão, hoje, empenhados e respeitam as relações comerciais com o Brasil. Temos a convicção de que estamos em um bom caminho", concordou Habeck.O hidrogênio, pauta do mais recente investimento alemão em Minas, corresponde a 7,7% das exportações mineiras enviadas à Alemanha. O café lidera o ranking e é responsável por 78,5% das remessas.