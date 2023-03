Alckmin diz que Bolsonaro pediu a ele para 'livrar o Brasil do comunismo'

À época, Alckmin afirmou a interlocutores que pedido de Bolsonaro foi feito em tom de brincadeira (foto: EVARISTO SA/AFP e Correio Braziliense)



A confirmação foi feita durante o programa Conversa com Bial, na GloboNews. Aos risos, Alckmin comentou o pedido inusitado e afirmou que “não acredita em comunismo”. O vice-presidente brasileiro Geraldo Alckmin (PSB) afirmou que os boatos de que Jair Bolsonaro (PL) teria pedido a ele para “livrar o Brasil do comunismo” são verdadeiros.A confirmação foi feita durante o programa Conversa com Bial, na GloboNews. Aos risos, Alckmin comentou o pedido inusitado e afirmou que “não acredita em comunismo”.









Os boatos sobre o pedido de Bolsonaro ao vice-presidente surgiram em novembro do ano passado, poucos dias depois do segundo turno das eleições que deram a vitória a Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Durante o governo de transição, em que Alckmin coordenou, ele teve um encontro com Bolsonaro no Palácio do Planalto para acertar os detalhes da nova gestão. À época, Alckmin afirmou a interlocutores que o pedido foi feito em tom de brincadeira.