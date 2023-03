Agência aponta uso de robôs para legitimar discursos Nikolas Ferreira

(foto: TV Câmara/Reprodução)

As falas de cunho transfóbico do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) não renderam ao parlamentar apenas repúdio, reprimenda pública do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e denúncias ao Conselho de Ética da Câmara e ao Supremo Tribunal Federal (STF).Além de aliados e apoiadores do bolsonarista saírem em defesa do deputado mais votado do Brasil, ele ganhou milhares de seguidores nas redes sociais. Agências de consultoria digital, porém, apontaram o uso de robôs para impulsionar a base de fãs do parlamentar no mundo virtual.

O parlamentar e aliados se valem desse exponencial ganho de popularidade nas redes do deputado para justificar a ação em plenário, no Dia da Mulher, como opinião e uso da liberdade de expressão, tentando rechaçar a tese de fala transfóbica. A Vert.se Inteligência Digital, que analisou o rápido ganho de apoiadores do mineiro, aponta um aumento, no Instagram, de 90,1 mil seguidores no dia 9, seguinte à polêmica.



"Nikolas vem ganhando muitos seguidores em seu perfil nessa rede social, levantando a hipótese da utilização de robôs para aumentar sua base de fãs. Apenas nos últimos 10 dias foram somados mais de 176 mil usuários, valor consideravelmente alto para uma aquisição orgânica", apontou o relatório da consultoria, obtido pelo Correio com exclusividade.

Segundo a CEO da Vert.se, Carol Zaine, a prática de usar bots para construir influência é comum entre influenciadores digitais e políticos. "Uma vez nesses canais, eles podem, sim, ter um papel muito parecido com o que conhecemos como os de influenciadores digitais, porém com uma responsabilidade pública muito maior", explicou. "As ferramentas ainda falham com frequência na identificação de notícias e perfis falsos (bots), e muitos políticos usam desses artifícios para construir essa influência, que se inicia de maneira artificial, mas que, pelos algoritmos, acaba chegando na opinião pública, que legitima a ação ao compartilhar ou falar sobre o tema."



Levantamento de outra empresa do ramo, a .Map, também aponta o uso de "perfis suspeitos" na base de apoio de seguidores de Nikolas e de postagens nas redes sociais. A empresa verificou ainda que, além dos perfis falsos, páginas de direita ligadas ao bolsonarismo e políticos de direita promoveram as postagens a favor do parlamentar. "Entre os diversos públicos que se manifestam nas redes sociais, a maioria condenou o discurso transfóbico do deputado Nikolas Ferreira. Somente perfis suspeitos e opinião pública de direita bolsonarista defenderam o deputado", mostrou o relatório da .Map.



Mesmo com a hipótese de uso de robôs e perfis suspeitos, o repúdio às falas de Nikolas foi majoritário. No levantamento de Vert.se, por exemplo, as palavras "cassação" e "transfobia" apareceram repetidas vezes, além de termos negativos como "crime", o que, segundo o texto, mostra "um claro sinal da repercussão negativa que teve o seu discurso".

Reincidente

O nome de Nikolas não é relacionado à transfobia somente pelo episódio em plenário. Enquanto vereador em Belo Horizonte, o bolsonarista proferiu diversos ataques à Duda Salabert (PDT-MG), também eleita deputada federal nas últimas eleições. Logo após os ataques de 8 de março, o nome dela e o da deputada Erika Hilton (PSol-SP), ambas transexuais, também foram citados nas postagens na internet. As duas miram Nikolas Ferreira. Além de ter enviado uma das várias representações ao Conselho de Ética, Salabert protocolou junto ao STF uma notícia-crime acusando Nikolas de transfobia.



No campo das mídias digitais, Hilton lançou o site www.foranikolas.com. O endereço consiste em um abaixo-assinado para solicitar a cassação do mandato do atual deputado. A petição recebeu cerca de 150 mil assinaturas em apenas 24 horas. Até o começo da noite de ontem, estava em quase 300 mil.



A deputada federal Sâmia Bomfim (PSol-SP) entende que a ação de Nikolas faz parte de uma articulação de "temas-fantasmas" dentro do espectro bolsonarista e que a presença de Duda e Erika na Câmara tornaram o tema trans a bola da vez para os ataques. "Tem um pouco o intuito de aglutinar uma base social bolsonarista, eles se movimentam com isso, articulando temas fantasmas, criando factoides para seguir organizando essa base mais fanática", comentou.



Apesar da pressão exercida pelo governo, e até de parlamentares mais ao centro, como Arthur Lira, juridicamente, há divergências sobre Nikolas ter cometido crime ou não. Segundo Miguel Pereira Neto, especialista em direito criminal, a conduta do deputado é grave e deve ser investigada, mas ele não viu crime na ação do mineiro. Além disso, frisou que o congressista conseguiu visibilidade com os ataques. "Na verdade, o deputado conseguiu atingir seu intento. Em vez de ser enaltecida a mulher no dia em que se deveria celebrar a luta por inclusão, oportunidades, equidade e igualdade, a visibilidade, inclusive nos jornais, a visibilidade acabou sendo dedicada à fala discriminatória e transfóbica do parlamentar", explicou.



Alexys Lazarou, advogado criminalista do Cascione Pulino Boulos Advogados, por sua vez, viu crime de transfobia na postura de Nikolas. E lembrou que crimes relacionados à homofobia, como a transfobia, foram equiparados ao racismo e são inafiançáveis.



O cientista político Felipe Rodrigues reforçou que a situação envolvendo Nikolas não é nova e que, apesar do barulho, fortalece tanto ele quanto os adversários políticos que o respondem à altura, como Salabert, Hilton e Tábata Amaral (PSB-SP), primeira a responder os ataques de Nikolas. Rodrigues comparou a situação às trocas de ataques entre Jair Bolsonaro e Jean Wyllys, quando ambos eram deputados federais. "Quanto mais os dois se atacavam e protagonizavam embates, mais os dois se fortaleciam, conseguiam mobilizar militância. As redes sociais estão sendo usadas para fortalecer mensagens, os discursos não são só discursos", observou.