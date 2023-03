Governo troca superintendentes da Polícia Rodoviária Federal em todo país

O ex-diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques é investigado por ter usado a corporação para influenciar os resultados das eleições de 2022 (foto: Foto: Anderson Coelho/AFP)



O governo federal nomeou, nesta segunda-feira (13/3), os superintendentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) nas 27 unidades da Federação, após mais de 50 dias com interinos nos cargos. O governo federal nomeou, nesta segunda-feira (13/3), os superintendentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) nas 27 unidades da Federação, após mais de 50 dias com interinos nos cargos.





As mudanças foram publicadas em uma série de portarias no Diário Oficial da União (DOU) de hoje. Outros cargos de coordenação também sofreram mudanças. As portarias são assinadas pelo secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli.









A troca nos cargos ocorreu após conflito continuado entre o novo governo e a PRF desde as eleições. No DF, o novo superintendente é Igor de Carvalho Ramos.







Leia: Fabio Henrique Silva Jardim é nomeado superintendente da PRF O ex-diretor-geral da corporação Silvinei Vasques é investigado por ter usado a PRF para influenciar os resultados das eleições de 2022. No segundo turno, uma série de operações da polícia nas estradas levou a vários relatos de eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de tentativa de dificultar o acesso a locais de votações, mesmo com a proibição de ações da PRF no dia das eleições. Silvinei era apoiador declarado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A PRF, sob a direção de Silvinei, também é acusada de não ter atuado devidamente contra os bloqueios de estradas promovidos por bolsonaristas após o pleito.





Assim que assumiu, o governo Lula promoveu uma grande mudança de nomeações e na estrutura da corporação. A avaliação de membros do governo é que muitos bolsonaristas ocupavam cargos importantes na polícia. A PRF foi a maior fonte de conflito entre a gestão de Lula e as polícias.





Confira as trocas no comando da PRF nos estados: