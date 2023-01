Superintendente da PRF de Minas Gerais é exonerado por Flávio Dino

Silvinei Varques, ex-Diretor geral da PRF (à esq), e Bruno Schneider Raslan, ex-Superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais (à dir) (foto: Reprodução/Governo Federal) O Superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais (PRF/MG), Inspetor Bruno Schneider Raslan foi exonerado do cargo na noite de quarta-feira (18/01), pelo ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB-MA). Junto a ele, outros 25 superintendentes regionais da PRF foram exonerados. No total, 26 dos 27 superintendentes estão fora dos cargos.

Somente o superintendente da PRF no Piauí não foi exonerado. Antônio Fernando Souza Oliveira, o novo diretor-geral da PRF, que assumiu no lugar de Silvinei Vasques, já havia sido nomeado em 2 de janeiro. No entanto, as mudanças nas superintendências regionais só foram concretizadas ontem.