Paraná Pesquisas: Kalil lidera intenções de voto para prefeitura de BH

Alexandre Kalil (PSD-MG) lidera a pesquisa espontânea de intenções de voto para a prefeitura de Belo Horizonte, segundo o instituto Paraná Pesquisas. Com 7,4%, o ex-prefeito é o mais citado pelos entrevistados. O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) aparece em segundo lugar, com 1,6%.





Na pesquisa espontânea, o instituto não oferece nomes de possíveis candidatos, apenas pergunta quem o cidadão considera que votará para para as eleições, neste caso, as municipais de 2024. Apesar de liderar as intenções de voto, Kalil não pode se candidatar à prefeitura de BH.

“O presidente da República, os governadores de estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente”, diz o artigo 14 da Constituição Federal.





Além de Kalil e Nikolas, seguem na preferência dos belo-horizontinos:





- o atual prefeito Fuad Noman (PSD-MG) com 1,2% das intenções de voto;

- Carlos Viana (Podemos-MG), com 0,9%;

- Bruno Engler (PL-MG), Duda Salabert (PDT-MG) e vereador Gabriel (sem partido), com 0,2%.

Quem também aparece na estimulada é o jornalista Eduardo Costa (Cidadania-MG) , que foi cotado para ser candidato a vice-governador da chapa de Romeu Zema (Novo-MG) em 2022. O apresentador tem 0,1% de intenções de voto, assim como o deputado federal Newton Cardoso Jr (MDB-MG).