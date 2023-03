Duda Salabert quer frente de esquerda na disputa pela PBH

Deputada afirmou que o objetivo é construir uma frente ampla de esquerda para disputar a prefeitura de BH (foto: Reprodução/Redes sociais) Estado de Minas que o PDT quer lançar sua candidatura para a Prefeitura de Belo Horizonte na disputa de 2024. A parlamentar ressaltou que o objetivo é criar uma frente ampla de esquerda, conforme foi feito na campanha eleitoral do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para ter fôlego para vencer as eleições municipais na capital mineira. A deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) afirmou à reportagem doque o PDT quer lançar sua candidatura para a Prefeitura de Belo Horizonte na disputa de 2024. A parlamentar ressaltou que o objetivo é criar uma frente ampla de esquerda, conforme foi feito na campanha eleitoral do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para ter fôlego para vencer as eleições municipais na capital mineira.









Duda foi eleita deputada federal em 2022 e está em seu primeiro mandato na Câmara Federal. Ela foi a mulher mais votada de Minas Gerais com mais de 208 mil votos e é a primeira congressista trans da história do estado.



Caso os planos se concretizem, Duda deixará Brasília com pouco mais de um ano de mandato. Ela era pré-candidata à Pprefeitura de BH em 2020, mas deixou a vaga para a ex-deputada federal Áurea Carolina (PSOL-MG), que ficou em quarto lugar na disputa, com 103.115 votos. Alexandre Kalil (PSD-MG) levou a disputa no primeiro turno.

Do lado da direita, o nome mais citado para disputar a PBH é do deputado estadual Bruno Engler (PL-MG). Ele ficou em segundo lugar na disputa de 2020, com 123.215 votos, e mostrou seu poderio político para o Executivo Municipal.





O presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), Gabriel (sem partido), também é um nome cogitado na disputa pelas forças de centro. O vereador tem ganhado destaque pela “ proximidade polêmica ” com o prefeito Fuad Noman (PSD-MG).

Leia: Zema apoia projeto de reforma administrativa enviado por Lula

O ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD-MG) e o senador Carlos Viana (Podemos-MG) se encontraram nessa quarta-feira (1°/3), em Brasília (DF), para conversar sobre a eleição para a Prefeitura de BH em 2024. O nome de Viana já era citado para a PBH desde as eleições para o governo de Minas Gerais, em 2022, que deram a Romeu Zema (Novo-MG) o segundo mandato.