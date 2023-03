Viana e Kalil se reúnem para tratar da eleição à Prefeitura de BH em 2024

Kalil (esq.) e Viana (dir.) conversaram nesta quarta (1°/3) sobre a eleição de BH (foto: Carlos Viana/Divulgação)

O senador Carlos Viana (Podemos) e o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), se encontraram nesta quarta-feira (1°/3), em Brasília (DF). Eles conversaram sobre a eleição para a Prefeitura de BH em 2024.





Viana e a decepção com Bolsonaro

Viana deixou recentemente o PL rumo ao Podemos e tem a capital mineira como um de seus redutos eleitorais. No partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, nomes fortemente ligados ao bolsonarismo, como o deputado estadual Bruno Engler e o parlamentar federal Nikolas Ferreira, são tratados como possíveis pré-candidatos ao Executivo municipal. Os movimentos poderiam dificultar a possível participação do senador no pleito do próximo ano sob a bandeira do PL."Obrigado pela visita, Alexandre Kalil. Uma boa conversa sobre as eleições para a Prefeitura de BH em 2024", disse Viana, no Twitter.Segundo apurou o, pesquisas internas feitas nos entornos dos potenciais concorrentes à prefeitura apontam que Kalil é um cabo eleitoral capaz de ajudar aliados a ter bom desempenho em BH. Embora tenha perdido para o governador reeleito Romeu Zema (Novo) na cidade na eleição estadual do ano passado, o pessedista foi reeleito prefeito em 2020 no primeiro turno, com mais de 63% dos votos válidos.Kalil deixou a Prefeitura de BH em março do ano passado para concorrer ao governo estadual. O sucessor dele, Fuad Noman (PSD) , ainda não bateu o martelo sobre disputar, ou não, a reeleição.Carlos Viana estava no MDB quando, em abril do ano passado, se juntou ao PL a convite do entorno de Jair Bolsonaro. Ele foi o candidato do partido ao governo mineiro, mas acabou ofuscado pelos acenos do então presidente a Romeu Zema . A postura de Bolsonaro irritou o parlamentar."A proposta era: eu seria candidato a governador de Minas Gerais, fazendo um palanque para o presidente Bolsonaro no estado. Me comprometi e cumpri com a minha palavra até o último minuto. Na primeira aparição pública que tivemos, Bolsonaro levantou o braço do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e daí para frente passou a dizer que time que está ganhando não se muda", criticou, no mês passado, em entrevista à "CNN Brasil".

Viana e Kalil já foram, inclusive, colegas de partido no PSD e no extinto PHS. O ex-prefeito de Belo Horizonte apoiou a candidatura do jornalista ao Senado em 2018 e pediu votos a ele.