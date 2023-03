Luiz Fernando Faria vai coordenar a bancada mineira no Congresso Nacional

Luiz Fernando Faria (foto) vai substituir Diego Andrade no comando da bancada mineira em Brasília (foto: Larissa Xavier/Agência Câmara)

Gesto de petista ajuda a garantir consenso na bancada

O deputado federal Luiz Fernando Faria, do PSD, vai ser o coordenador da bancada de Minas Gerais no Congresso Nacional. Caberá a ele a tarefa de liderar as articulações, junto ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para viabilizar demandas defendidas pelos 53 deputados e três senadores eleitos pelo estado.A escolha de Faria para o posto foi oficializada ontem, durante reunião com os colegas de bancada em Brasília. Nesta quarta-feira (1°/3), ao, o deputado do PSD disse já debater, com os outros congressistas eleitos pelos mineiros, assuntos ligados às questões estruturantes do estado "A malha rodoviária federal que temos em Minas Gerais está sucateada, cheia de buracos e barreiras caídas. As concessões de muitas delas não estão sendo executadas", afirmou, ao listar um ponto de atenção que os deputados e senadores mineiros pretendem mostrar ao governo Lula.As obras de expansão no metrô de Belo Horizonte, privatizado no fim do ano passado , e a melhoria da estrutura do Anel Rodoviário da Grande BH, também devem entrar em pauta. "Isso tudo são preocupações da bancada que tenho recebido. Já que estamos no início de um novo governo, a gente (precisa) acelerar esses procedimentos para poder contribuir com o desenvolvimento de Minas Gerais", explicou.Segundo Faria, os deputados e senadores mineiros vão buscar, conjuntamente, definir a destinação dos recursos provenientes das emendas atribuídas à bancada estadual.

Luiz Fernando Faria vai substituir o também pessedista Diego Andrade, que coordenou a bancada mineira durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Durante as conversas sobre o novo líder dos congressistas do estado, o deputado federal Paulo Guedes (PT) manifestou a intenção de disputar o posto.Mudanças conjunturais, porém, fizeram Faria ser eleito por unanimidade. "Em conversas nos últimos dez dias, conseguimos demovê-lo (Guedes). Ele, ontem, em um gesto de muita grandeza, abriu mão para que houvesse consenso", assinalou o novo coordenador da bancada.O PSD de Luiz Fernando Faria tem representantes no governo Lula. Entre eles, está o mineiro Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia. No plano estadual, o partido compõe a base de apoio ao governador Romeu Zema (Novo). Na bancada de Minas Gerais, há deputados de diferentes matizes ideológicos. Opostos em termos programáticos, PT e PL têm as maiores bancadas.Apesar das dissonâncias partidárias, Faria crê que é possível buscar convergência em prol de demandas comuns a todo o estado."Tenho certeza que, em que pese algumas divergências de pensamento e político-partidárias, o interesse de todos os parlamentares de Minas Gerais é que a gente leve progresso, desenvolvimento e melhoria na qualidade de vida do povo", defendeu.O pessedista voltou à Câmara dos Deputados em fevereiro após quatro anos de ausência. Antes, em série iniciada em 2007, cumpriu três mandatos consecutivos. Nos anos 1990 e na década de 2000, foi deputado estadual. Antes de chegar ao PSD, passou pelo extinto PPB e pelo PP.