Veja os nomes dos mineiros soltos por Alexandre de Moraes

Mais quinze mineiros suspeitos de envolvimento na invasão do STF, Palácio do Planlato e Congresso Nacional foram soltos (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil )



Dos suspeitos de envolvimento na invasão às sedes dos Três Poderes que foram soltos por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), 15 são mineiros. A identificação dos suspeitos foi feita através da nova lista da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape), obtida pelo Estado de Minas, que identifica os presos pelo estado de nascimento.

Estado de Minas ontem, ao todo, são 69 mineiros em liberdade. Somado aos 54 mineiros que já haviam sido libertados e usam tornozeleira eletrônicas , revelados peloontem, ao todo, são 69 mineiros em liberdade.





Os homens que ainda estão presos em Brasília estão detidos no Complexo Penitenciário da Papuda. Já as mulheres, estão detidas na Colmeia, Penitenciária Feminina do DF.

Soltura dos presos

O ministro Alexandre de Moraes determinou a soltura de mais 173 pessoas presas por suspeita de envolvimento nos atos golpistas do dia 8 de janeiro.





Os suspeitos poderão voltar a suas cidades de origem, mas terão que usar tornozeleira eletrônica , além de seguirem outras medidas determinadas pelo ministro.





Além da tornozeleira eletrônica, os suspeitos também não poderão usar as redes sociais, nem conversar com os outros ex-presidiários. Além disso, estão proibidos de deixar o país e terão que se apresentar semanalmente à Justiça.





Portes de armas de fogo também foram suspensos.

Mineiros libertados em nova decisão:

Alcidia Maria De Jesus Sousa

Ana Cristina De Oliveira Lemos

Clovis Martins Do Nascimento

Darlene Da Silva Costa

Deivison Barbosa Lopes

Flavia Soares Pereira

Gleiciany Diogo De Souza

Hamilton Oliveira Pires Filho

Julio Cesar De Oliveira Ciscouto

Livia Soares Pereira

Lukas Matheus De Souza Felipe

Marcia Beatriz Silva

Renata Maria Dias Pereira

Sthelio Freitas Macedo

Vera Maria De Fatima Caetano