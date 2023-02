Atos golpistas: 54 mineiros foram liberados e usam tornozeleira; veja lista

Ao menos 54 mineiros já foram liberados (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Dos mineiros presos pelos atos golpistas em Brasília, no dia 8 de janeiro, ao menos 54 já foram liberados e usam tornozeleira eletrônica. A informação é da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE).





A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE) para questionar quantos mineiros foram soltos nesta nova decisão, mas não obteve retorno até esta publicação.

Condições

Soltos, eles voltarão para suas cidades de origem, mas terão que usar tornozeleira eletrônica. De acordo com um levantamento da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, no final de janeiro foi constatado que apenas 7% dos suspeitos, que ainda estavam presos, eram moradores de Brasília.





Os suspeitos também não poderão usar as redes sociais nem conversar com os outros ex-presidiários. Além disso, estão proibidos de deixar o país e terão que se apresentar semanalmente à Justiça.





Portes de armas de fogo também foram suspensos.

Presos

Os homens presos em Brasília estão detidos no Complexo Penitenciário da Papuda. Já as mulheres estão detidas na Colmeia, Penitenciária Feminina do DF.

Confira o nome dos suspeitos liberados

Adriano Marano Ribeiro Agustavo Gontijo Ferreira Alcidia Maria De Jesus Sousa Altamirando Pinto De Oliveira Ana Lucia Aparecida Reis Lourenço Arilson Luiz Xavier Barbara Angelica Silva Beatriz De Fatima Moreira De Sá Carlos Ibraim Gomes Celina Da Silveira Domingues Cleber Pereira Da Silva Clovis Martins Do Nascimento Cristina Moura Duarte Darlene Da Silva Costa Darllen Botelho De Souza Eliane Goncalves Pereira Ely Grego Ernane Ribeiro De Souza Fernando Vieira Pinto Coelho Flavia Soares Pereira Gilmar Vieira Da Silva Gleiciany Diogo De Souza Gracielle Vilela Lemes Gutemberg Mozart Miranda Hamilton Oliveira Pires Filho Ivanilde Gonçalves De Oliveira Jennifer Cristina Ferreira Martins Joao Batista De Castro Joao Marcelo Da Rosa Joao Marciano De Oliveira Jose Cezar Duarte Carlos Jose Machado De Souza Juliana Aparecida Guimaraes Coimbra Julio Cesar De Oliveira Ciscouto Karina Rosa Dos Reis Lilia Cristina De Rezende Livia Soares Pereira Luiz Carlos Alves Luiz Fernandes Venancio Lukas Matheus De Souza Felipe Macdaiwis Alvarenga De Almeida Magda Eliana Lima Manoel Messias De Oliveira Marcelo Da Silva Valadão Marcia Beatriz Silva Mauricio Onezimo Jaco Otoniel Francisco Da Cruz Paulo Firmo Cintra Raquel Martins Dos Santos Sirlei Aparecida Alves Sonia Angelica Caixeta Vera Maria De Fatima Caetano Wagner De Oliveira Walace Da Silva Medeiros