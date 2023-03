Bolsonaro alfineta Lula sobre alta de impostos: 'Tremendo gastador'

Ainda nos Estados Unidos, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) postou um vídeo nas redes sociais nesta quarta-feira (1º/3) enquanto fazia um corte de cabelo em um salão em Orlando. O ex-chefe do Executivo aproveitou o momento para defender a gestão dele e alfinetar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre a reoneração parcial dos combustíveis com a incidência do PIS/Cofins (Programa de Integração Social/Contribuição para Financiamento da Seguridade Social) e a Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico). Ainda nos Estados Unidos, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) postou um vídeo nas redes sociais nesta quarta-feira (1º/3) enquanto fazia um corte de cabelo em um salão em Orlando. O ex-chefe do Executivo aproveitou o momento para defender a gestão dele e alfinetar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre a reoneração parcial dos combustíveis com a incidência do PIS/Cofins (Programa de Integração Social/Contribuição para Financiamento da Seguridade Social) e a Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico).





"Hoje é um dia em que o brasileiro acordou com combustíveis mais caros, em especial, a gasolina. Quero dizer a vocês que, diferentemente do que parte da imprensa publicou aí, nós reduzimos o preço do combustível lá atrás com apoio do parlamento brasileiro reduzindo impostos. Nós zeramos os impostos federais do álcool, da gasolina, do gás de cozinha. Por que fizemos isso? Fizemos para compensar o aumento do preço de combustíveis no mundo todo, que veio em parte em função da pandemia e, grande em parte, em função do conflito Ucrânia-Rússia", alegou.

"Zeramos o PIS Cofins de combustíveis e foi feito um teto para imposto estadual e também para os impostos da energia elétrica", emendou.











Críticas a Lula



Sem citar Lula diretamente, Bolsonaro disse que "uma outra pessoa" assumiu o comando do Brasil e que, em dois meses de mandato, tomou "mais uma medida de impacto negativo junto à população brasileira", completando que o petista "reonerou" os impostos sobre os combustíveis.









Motoristas fazem fila para abastecer em posto com gasolina mais barata "Tivemos eleições, outra pessoa assume dia 1º, e, agora, dois meses de mandato, mais uma medida de impacto negativo junto à população brasileira. Ele reonerou, ele não aumentou o combustível, não. Reonerou, ou seja, passou a voltar a cobrar impostos federais dos combustíveis. O preço médio, estão dizendo, vai chegar na casa dos R$ 0,50 o litro. Para quem enche o tanque, 50 litros, vai pagar mais de R$ 250. Aí, o governo diz que não vai afetar o mais pobre, apenas a classe média."





Bolsonaro continuou afirmando que a inflação voltará em março, que o petista é "um tremendo gastador" e que, com isso, precisará tirar dinheiro de algum lugar, seja por aumento de impostos ou pela criação de novos tributos. Ele ainda destacou que no governo dele a gasolina ficou abaixo de R$ 5 e que a mudança deveu-se à troca de presidente.









Haddad: 'Não temos projeto para ficarmos populares em 6 meses' "Uma coisa que eu não sabia, fui informado, acho que fui bem informado, que o que mais pesa na inflação é a gasolina, e não o óleo diesel. Então, a inflação vem e vai se fazer presente agora em março, o que é uma consequência natural do aumento do combustível. Da nossa parte, nós reduzimos, botamos a gasolina abaixo de R$ 5 o litro no Brasil. Mudou o governo, política diferente, um tremendo gastador haja vista a PEC de gastos lá atrás, criou mais 14 ministérios entre outras medidas que você tem que tirar dinheiro de algum lugar. Vai tirar de onde? Da população, majorando impostos ou criando outros impostos."





Bolsonaro emendou ainda que participará, no próximo dia 4, em Washington, da Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC), ao lado do ex-presidente americano Donald Trump. Ele ressaltou que o foco será o conservadorismo e valores como "Deus, Pátria e Família".









Aumento da gasolina: 'Carro vai ficar na garagem', diz motorista Ao se despedir, disse que "o Brasil é uma terra maravilhosa". "Obrigada a todos do Brasil. Até um dia se Deus quiser."





Agenda nos EUA





Esta será a quarta agenda de tom político do ex-chefe do Executivo em solo norte-americano desde que foi derrotado. Ele tem aproveitado para criticar seu opositor e reiterado que " a direita está viva".





No começo da live, Bolsonaro cortou o cabelo com um brasileiro que indicou ser de Botucatu, interior de São Paulo, e fez piada sobre o barbeiro "estar do lado e nunca atrás" , fazendo a conversão do valor do serviço, cerca de R$ 160.





"Olá, amigos do Brasil, estou aqui nos EUA, em Orlando. Do meu lado, nunca atrás, o Davi, barbeiro. Quanto é que voce cobra o corte? U$ 30? Em torno de R$ 150, R$ 160. Temos que lembrar que nos EUA tem uma diferença muito grande de tudo. Você vai no mercado e fica assustado quando faz a conversão. Mas tudo bem."





Já hoje, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apontou nesta quarta-feira que a medida de desoneração dos combustíveis, realizada em maio de 2022 pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, foi populista. O ministro disse ainda que a taxa de juros do Brasil só chegou ao patamar que está devido à inconsequência e à irresponsabilidade do governo Bolsonaro. Com o fim da isenção dos tributos, a partir de hoje, o imposto sobre a gasolina terá alta de R$ 0,47 por litro, enquanto o do etanol subirá R$ 0,02.