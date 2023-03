Motoristas fazem fila para abastecer em posto com gasolina mais barata

Apesar do aumento de preços, posto de combustíveis de BH teve fila na manhã desta quarta-feira (1/3) (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)

Entenda o aumento

Motoristas enfrentaram fila na manhã desta quarta-feira (1/3) para garantir a gasolina a R$ 4,99 em um posto da Avenida Tereza Cristina, na Região Noroeste de Belo Horizonte. Após a volta dos impostos sobre os combustíveis, o consumidor já sente no bolso, com a gasolina a quase R$ 6.Ontem, o mesmo posto estava cobrando R$4,78. O aumento de apenas R$0,21 é estratégico. "Nós não trabalhamos com outros serviços, somente com a venda de gasolina, então, nós focamos no volume de vendas, por isso o preço mais em conta", disse o gerente do posto Filipe Basílio de Andrade.O resultado foi uma fila de veículos mesmo com aumento de preços . Por volta das 11h, as bombas tinham fila para abastecer. "O posto aqui sempre tem movimento. Ainda tem o pessoal que reclama, mas isso acontece até mesmo quando o preço diminuiu", conta o gerente.O motoboy Cristiano Silva, de 37 anos, foi um dos que aproveitou o preço do posto. Acostumado a abastecer sempre no mesmo lugar, ele nem sabia do aumento no preço. "Sempre venho aqui", disse à reportagem do Estado de Minas. Mesmo assim, ele calcula que o gasto extra deve pesar no bolso."Vai ser difícil. Pra gente que trabalha como motoboy, cada centavo conta", reclama.Na noite de ontem, o posto chegou a vender mais de 100 mil litros com a corrida dos motoristas para garantir abastecimento com valores mais baixos. "Parecia até greve dos caminhoneiros, a fila estava gigante", detalha Filipe.O governo federal anunciou, nessa terça-feira (28/2), o retorno da cobrança de impostos sobre combustíveis . O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), detalhou o novo valor do PIS/Cofins cobrado sobre os produtos, de R$ 0,47 sobre a gasolina e de R$ 0,02 sobre o etanol.Os tributos estavam na casa dos R$ 0,69 para a gasolina e R$ 0,24 para o etanol. Segundo Haddad, a diferença de R$ 0,45 entre as duas cobranças foi mantida de acordo com determinado pela Emenda Constitucional que, em maio do ano passado, suspendeu a cobrança dos impostos sobre combustíveis.