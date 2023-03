Aumento da gasolina: 'Carro vai ficar na garagem', diz motorista

Diferentemente da noite dessa terça-feira (28/2), quando os motoristas formaram grandes filas para garantir o abastecimento com valores mais baixos, os postos de combustíveis amanheceram vazios nesta quarta-feira (1/2), após a volta dos impostos sobre os combustíveis, que impactou o preço da gasolina. O consumidor já sente no bolso, com a gasolina a quase R$ 6.Na avenida Tereza Cristina, o Posto Shell, debaixo do viaduto da rua Santa Quitéria, vendia a gasolina ontem por R$ 4,99, e, hoje, estava cobrando R$ 5,49. O valor ainda é um dos menores encontrados na avenida. "Rodei aqui tudo em busca de um preço menor", conta o servidor público Gabriel Araújo Silveira, de 31 anos.Para ele, que depende do carro particular, o aumento vai pesar no bolso. "Esse reajuste é uma facada, a gente fica sem saída. A gente vai ter que se programar para abastecer", disse. Apesar de ter visto o anúncio do aumento, ele diz que tomou um susto ao ver o preço nas bombas de combustível. "Estamos com um neném em casa, e hoje conseguimos sair para resolver isso. Queria ter aproveitado para abastecer ontem", conta.O comerciante André Reis, 55 anos, planeja deixar o carro na garagem e priorizar o uso de ônibus depois dessa alta. "Vai pesar muito. Não tem condições de bancar isso. O carro vai ficar parado na garagem a partir de agora. O jeito é andar de ônibus", contou à reportagem do