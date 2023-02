Petrobras reduz preço da gasolina em R$ 0,13 por litro

No caso do diesel, a empresa calcula que o preço médio de venda para as distribuidoras terá uma redução média de oito centavos por litro. (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) A Petrobras anunciou que a partir desta quarta-feira (1º/3), a companhia vai reduzir o preço de venda de gasolina e do diesel para as distribuidoras de todo o país. Segundo os cálculos da petroleira, o preço médio que as distribuidoras devem pagar pela gasolina deve passar de R$ 3,31 para R$ 3,18 por litro, uma redução de R$ 0,13 por litro para a distribuidora.









No caso do diesel, a estatal calcula que o preço médio de venda para as distribuidoras terá uma redução média de oito centavos por litro. Como o diesel também tem a mistura de 10% de biodiesel para a venda nos postos, o preço da empresa na venda na bomba deve ser em média, R$ 3,62 para cada litro.

Segundo a Petrobras, essas alterações seguem a busca pelo equilíbrio com os preços praticados nos mercados internacionais, a companhia ainda diz em nota que a formação dos preços dos derivados de petróleo e gás natural no mercado interno deve evitar repassar a volatilidade de cotações internacionais e da taxa de câmbio, sem com isso perder a competitividade da empresa.





Está prevista uma entrevista coletiva do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para o fim da tarde desta terça-feira (28/2) para tratar da retomada da taxação dos combustíveis pelo governo federal.