Erika Hilton pede suspensão das redes sociais de Nikolas Ferreira

Erika Hilton encaminhou petição ao ministro Alexandre de Moraes (foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados)

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que suspenda as redes sociais do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) por disseminação de desinformação sobre a população trans.