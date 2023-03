Publicitário, criador do perfil Dilma Bolada, ganha cargo na EBC

Jeferson vai assumir a Gerência de Produção Educativa/Gerência Executiva de Produção, Aquisições e Parcerias de Conteúdos Educativos/Diretoria de Conteúdo e Programação (foto: Roberto Stuckert Filho/PR) O publicitário Jeferson de Oliveira Monteiro, criador do perfil Dilma Bolada, foi nomeado para um cargo em comissão na Empresa Brasil de Comunicação (EBC). De acordo com publicação oficial, ele ficará lotado no Rio de Janeiro.





Jeferson assume a Gerência de Produção Educativa/Gerência Executiva de Produção, Aquisições e Parcerias de Conteúdos Educativos/Diretoria de Conteúdo e Programação. Jeferson ganhou fama com o perfil satírico da ex-presidente Dilma Rouseff.









Mônica teria reservado o valor, de recursos recebidos por meio de propina, e repassado a Jeferson para que ele recriasse o perfil, que tinha sido excluído das redes sociais em 2014, pouco antes da campanha eleitoral.





Apesar da afirmação, Jeferson não chegou a ser alvo de nenhuma investigação. Nas redes sociais, na época, ele ironizou a situação.

"Pelos meus cálculos, eu já teria que ter, no mínimo, R$ 1,7 milhão de reais na conta: R$ 500 mil segundo a 'Revista Época', R$ 1 milhão segundo Marcelo Odebrecht e agora mais R$ 200 mil segundo Mônica Moura. Alguém, por gentileza, me avisa onde que tenho que retirar a quantia porque estou com o aluguel atrasado e o telefone cortado. Obrigado!", afirmou.





A EBC foi alvo de polêmica na semana passada por veicular, pelo canal da TV Brasil Gov, no YouTube, uma live realizada pela primeira-dama Rosângela Lula da Silva. Pelo menos três ações contra Janja e a empresa foram protocoladas na Justiça em relação ao caso por políticos de oposição, mas nenhuma teve decisão até o momento.





Procurada pelo Correio Braziliense para comentar o caso, a EBC ainda não se manifestou.