Bruno Engler ataca Lei Rouanet: 'Financia Disney e Green Day'

Deputado Bruno Engler (PL) leva imagens da Disney e da banda Green Day para a ALMG para criticar Lei Rouanet (foto: TV Assembleia/Reprodução) A Lei Rouanet foi novamente alvo de ataques do deputado bolsonarista Bruno Engler (PL), nesta quinta-feira (16/2). No Plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), o parlamentar levou imagens dos espetáculos da Disney e também da banda norte-americana Green Day, e afirmou que eles são financiados pelo governo brasileiro. Fazendo referência ao álbum da banda, 'American Idiot', ele afirmou que “idiotas” são os brasileiros.





“Gostaria de lembrar que o governo Jair Bolsonaro respeitou o dinheiro do contribuinte . A gente tinha, à frente da secretaria de Cultura, o Mário Frias que fez um pente fino na Lei Rouanet para que o dinheiro fosse onde realmente é necessário”, disse.





“Foi só essa corja retornar ao poder que a primeira coisa que fizeram foi escancarar as portas dos cofres públicos, abrir a torneira do dinheiro público, a mamata está de volta”, acrescentou.



Segundo ele, o Ministério da Cultura tem aprovado, em média, 30 projetos por dia da Lei Rouanet. “Já são mais de R$ 600 milhões aprovados do dinheiro do contribuinte para financiar esse projetos. Mas aí você pensa: ‘Ah, deputado, pelo menos são projetos de pequenos artistas, gente que está começando e precisa de ajuda’”, analisou.

Será que a @DisneyPlusBR está precisando de dinheiro público? pic.twitter.com/Lc6zkqidAT — Bruno Engler (@BrunoEnglerDM) February 16, 2023

“Vamos ver alguns dos projetos que foram aprovados para receber dinheiro público: Disney Magia, aprovado R$ 3,9 milhões. Disney é uma empresa pobre, precisa muito do dinheiro do contribuinte. Disney on Ice, R$ 3,9 milhões também. Green Day, American Idiot o show, recebendo R$ 3,7 milhões. Aí eu me pergunto: se o poder público está pagando, devem ser espetáculos gratuitos, né? Não, aí que você se engana”, ressaltou.



Ele continuou: “Disney On Ice, ingressos que vão até R$ 400, Disney Magia, ingressos que vão até R$ 300. American Idiot com ingressos que vão até R$ 700. Idiota americano? Idiota é o brasileiro, que paga essa conta.”





O deputado ainda apontou que a classe artística está ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) porque recebe para isso. “É um absurdo o descaso com o nosso dinheiro, a classe artística tem lado porque recebe para ter lado. Trouxa é quem acredita nesse ‘discursinho’ que o amor venceu”, concluiu.