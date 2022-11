Bruno Engler denuncia 'censura' e fica 15 minutos em silêncio na ALMG

Em seguida, o deputado colocou na boca um adesivo escrito “STF”, e levantou uma folha que dizia “minha opinião sobre o processo eleitoral”.

Na última sexta-feira (4/11), o TSE tirou do ar contas de redes sociais de políticos que questionaram a validade do resultado das eleições, ou que encorajaram os atos que pediam intervenção militar , com bloqueio de rodovias em todo o país. Todos os políticos eram do PL, de Jair Bolsonaro.