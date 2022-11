BH: Bolsonaristas convocam manifestação na Praça da Liberdade e Exército

Mensagens circulam em grupos do aplicativo Telegram (foto: Reprodução/ Redes Sociais )

Circulam em grupos do aplicativo Telegram mensagens que 'convocam' pessoas para acamparem na porta de quartéis generais do Exército Brasileiro nesta quarta-feira (02/11).Em Belo Horizonte, um grupo também marcou uma manifestação na Praça da Liberdade, às 9h. Ambas as ações são feitas por militantes bolsonaristas que ainda não aceitaram o resultado das eleições de domingo (30/10). Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) na corrida presidencial.