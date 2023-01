Cleitinho, Nikolas e Engler pedem que Zema monitore mineiros presos no DF

BE

Bruno Engler e Nikolas Ferreira durante evento da campanha de Bolsonaro, no ano passado (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA. Press) O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) e os deputados estadual Bruno Engler (PL) e Nikolas Ferreira (PL) enviaram, nesta quarta-feira (11/1), um pedido para que o governador Romeu Zema (Novo) acompanhe a situação de mineiros detidos em Brasília após ataques às sedes dos três poderes da República.









“Dirigimo-nos a V. Exª. para solicitar, em atendimento às reivindicações encaminhadas aos nossos gabinetes parlamentares, que o Governo do Estado de Minas Gerais acompanhe de perto a situação dos mineiros e das mineiras detidos após atos registrados no domingo passado, na Capital Federal, a fim de que os direitos e as garantias constitucionais individuais não sejam violados”, começa o pedido.





Cerca de 1.500 pessoas foram detidas após os atos que depredaram o Congresso Nacional, Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. De acordo com a Polícia Federal, mais de 500 manifestantes foram liberados por situações humanitárias, como problemas de saúde ou idade avançada. Na última atualização divulgada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) nesta quarta, há 763 presos.





Desde a segunda-feira, mesmo detidos, os manifestantes bolsonaristas fazem vídeos de dentro dos locais onde aguardam as investigações e reclamam das condições do ambiente. A alimentação é uma das críticas mais recorrentes





Cleitinho Azevedo, Nikolas Ferreira e Bruno Engler, assim como Zema, participaram da campanha presidencial ao lado de Jair Bolsonaro (PL). Com o pedido, eles endossam o coro de políticos associados ao ex-presidente que têm criticado as detenções feitas na capital federal





Diante das críticas, o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania (MDHC) já se manifestou dizendo que acompanha a situação dos detidos para observar suas garantias legais.





A reportagem solicitou um posicionamento do Governo de Minas Gerais acerca do pedido dos parlamentares. Até a última atualização desta matéria, não houve resposta.