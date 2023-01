Bolsonaristas detidos em Brasília reclamam da comida: 'Nem cachorro come'

Bolsonaristas que foram detidos em Brasília e levados para um ginásio da Polícia Federal (PF) estão reclamando da comida que está sendo servida. Circula nas redes sociais o vídeo de um homem, não identificado, alegando que as pessoas estão deixando de comer a refeição, pois ela seria "horrível". Bolsonaristas que foram detidos em Brasília e levados para um ginásio da Polícia Federal (PF) estão reclamando da comida que está sendo servida. Circula nas redes sociais o vídeo de um homem, não identificado, alegando que as pessoas estão deixando de comer a refeição, pois ela seria "horrível".









Bolsonaristas detidos





O acampamento em frente ao Quartel-general do Exército, na Praça dos Cristais, em Brasília, começou a ser desmobilizado na manhã de ontem.





A ação ocorreu após a determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), dando 24 horas para a retirada de todos os manifestantes acampados no local.

Comida servida em ginásio tem incomodado cidadãos detidos (foto: Reprodução/Redes Sociais)



Após a ação, todos os manifestantes foram encaminhados à sede da Academia Nacional de Polícia (ANP), da PF, e estão sendo ouvidos por 50 equipes da Polícia Judiciária Federal.