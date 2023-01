Alexandre de Moraes sobre terroristas: 'Essas pessoas não são civilizadas'

É a primeira fala pública de Alexandre de Moraes após os atos terroristas de domingo (8/1) (foto: Reprodução/STF) O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, afirmou que as instituições brasileiras não “vão fraquejar” e que não irá manter “diálogo” com terroristas que destruíram os prédios dos Três Poderes no último domingo (08/01). Moraes ressaltou que os vândalos não são “pessoas civilizadas” e que os órgãos de segurança vão combater “firmemente o terrorismo”.





A declaração foi dada durante a posse do novo diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, na manhã desta terça-feira (10/01). Durante seu discurso, Moraes citou, de forma irônica, as prisões dos terroristas pontuando que não é uma "colônia de férias" e ainda destacou que “não haverá apaziguamento” em relação aos atos golpistas





LEIA MAIS 11:32 - 10/01/2023 Pacheco faz vistoria no Senado: 'Minoria extremista será identificada'

11:12 - 10/01/2023 Janja agradece equipe que faz a limpeza do Planalto: 'Um brinco'

10:17 - 10/01/2023 Lula se reúne com ministros da Saúde e Educação “Uma operação para garantir a democracia. Uma operação para mostrar que não há apaziguamento nas instituições brasileiras. Eu repito sempre, inclusive coloquei na minha decisão, se o apaziguamento tivesse dado certo, nós não teríamos tido a segunda guerra mundial. Uma teoria ou a ideia de apaziguamento, ou é (feita) por covardia ou por interesses próprios. Porque nós temos que combater firmemente o terrorismo. Temos que combater firmemente as pessoas antidemocráticas, as pessoas que querem dar o golpe, as pessoas que querem um regime de exceção. Não é possível conversar com essas pessoas de forma civilizada. Essas pessoas não são civilizadas”, disse o ministro.





“Basta ver o que fizeram no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional e com mais raiva e ódio, no Supremo Tribunal Federal. Mas as instituições não são feitas apenas de mármore, de mesas, de cadeiras. As instituições são feitas de pessoas. As instituições são feitas de coragem, são feitas de cumprimento da lei. Não achem, esses terroristas, que até domingo faziam baderna e crimes, e agora reclamam porque estão presos, querendo que a prisão seja uma colônia de férias. Não achem que as instituições vão fraquejar”, continuou Moraes.

Leia: Arma roubada da Presidência durante atos golpistas é recuperada

É a primeira fala pública de Alexandre de Moraes após os atos terroristas do dia 08. Em seu discurso, o ministro afirmou ainda que o grande desafio da Polícia Federal é o setor de inteligência. Moraes ressaltou o quão difícil é a junção de informações para conseguir se antecipar e prevenir a criminalidade e, agora, o terrorismo no Brasil. No entanto, o ministro se mostrou positivo em relação ao novo diretor-geral e destacou que a Polícia Federal é um “orgulho para o povo brasileiro”.