Mourão critica detenção de bolsonaristas: 'Raízes marxistas-leninistas'

Para o general da reserva do exército e vice-presidente do Brasil o governo de Jair Bolsonaro (PL), o tratamento reservado aos bolsonaristas detidos em flagrante está relacionado as "raízes marxistas-leninistas" do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em seu perfil do Twitter, Mourão também cobrou ações rápidas dos parlamentares e das ‘verdadeiras entidades ligadas aos direitos humanos’.“A detenção indiscriminada de mais de 1.200 pessoas, que hoje estão confinadas em condições precárias nas instalações da Polícia Federal em Brasília, mostra que o novo Governo, coerente com suas raízes marxistas-leninistas, age de forma amadora, desumana e ilegal. O Brasil e as pessoas detidas esperam ações rápidas dos nossos parlamentares em mandato e das verdadeiras entidades ligadas aos Direitos Humanos”.