Moraes ironiza terroristas e diz que 'prisão não é colônia de férias'

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, esteve presente na posse do novo diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, na manhã desta terça-feira (10/1), e afirmou que presos pelos atos terroristas de domingo (08/01) estão “reclamando” da prisão. Moraes ressaltou que os extremistas não estão em “colônia de férias” e que as instituições não vão “fraquejar”.





Durante seu discurso, Moraes pontuou ainda que “não haverá apaziguamento” em relação aos atos golpistas e que irá combater “firmemente o terrorismo”.





“Uma teoria ou a ideia de apaziguamento, ou é (feita) por covardia ou por interesses próprios. Porque nós temos que combater firmemente o terrorismo. Temos que combater firmemente as pessoas antidemocráticas, as pessoas que querem dar o golpe, as pessoas que querem um regime de exceção. Não é possível conversar com essas pessoas de forma civilizada. Essas pessoas não são civilizadas”, ressaltou o ministro.

É a primeira fala pública de Alexandre de Moraes após os atos terroristas do dia 08. Em seu discurso, o ministro afirmou ainda que o grande desafio da Polícia Federal é o setor de inteligência. Moraes ressaltou o quão difícil é a junção de informações para conseguir se antecipar e prevenir a criminalidade e, agora, o terrorismo no Brasil . No entanto, o ministro se mostrou positivo em relação ao novo diretor-geral, destacou que a Polícia Federal é um “orgulho para o povo brasileiro” e afirmou que as instituições são feitas de “cumprimento da lei”.