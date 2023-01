UFMG abre canais de denúncia para membros que integraram atos golpistas

UFMG foi uma das universidades que se manifestou em repúdio aos atos antidemocráticos ocorridos na capital federal (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) disponibiliza canais de denúncia para receber informações sobre membros da comunidade acadêmica que participaram dos atos golpistas em Brasília do último domingo (8/1). Os relatos valem para professores, servidores, funcionários terceirizados e estudantes.









No caso de confirmação da participação do servidor, será instaurado um processo administrativo para apurar e punir os participantes dos atos de vandalismo que destruíram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF). A UFMG afirma que caberá demissão do funcionário por lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional.





Denúncias de alunos e funcionários terceirizados podem ser feitas pelo canal de Ouvidoria da UFMG, que encaminhará as informações. A universidade destaca que quem tiver informações sobre vândalos que não integram a comunidade acadêmica, podem ser enviadas para o e-mail denuncia@mj.gov.br, criado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.





"A Ouvidoria é um canal permanente para receber qualquer tipo de denúncia relacionada à comunidade universitária. Portanto, o recebimento das denúncias relativas aos atos do domingo integra o nosso rol de ações e vai ao encontro da intenção da CGU de unificar a maneira como essas denúncias são recebidas e tratadas", afirmou a professora Joana Ziller, diretora de Governança Informacional da UFMG.