Universidades mineiras condenam atos violentos em Brasília

UFMG divulgou notas de repúdio contra atos violentos (foto: UFMG/divulgação)





Os atos violentos praticados durante manifestação de grupos bolsonaristas, domingo (8/01), em Brasília, foram condenados pela comunidade acadêmica. Dirigentes de diversas universidades públicas mineiras - federais e estaduais divulgaram notas, repudiando os ataques ao Supremo Tribunal Federal (SFT), Congresso Nacional e ao Palácio do Planalto. Eles ressaltam que os episódios registrados na Capital Federal atentam contra o Estado Democrático de Direito.





O Fórum Mineiro das Instituições Públicas de Ensino Superior (Foripes-MG), que congrega as universidades federais e estaduais, institutos e Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG), foi uma das entidades que divulgaram notas de repúdio contra os atos praticados contra as sedes dos três Poderes.









Também se posicionaram contra os atos a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as universidades federais de Viçosa de Alfenas (Unifal), Uberlândia (UFU) e de Viçosa (UFV), assim como a Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes).





Na nota divulgada, o Foripes-MG destaca que repudia com veemência os atos terroristas e tentativa de golpe ao Estado de Democrático de Direito no Brasil. Este é um grave ataque contra a democracia e o povo brasileiro, que decidiu, de forma legítima na eleição de outubro de 2022, por um novo presidente, o já empossado Luiz Inácio Lula da Silva, e um novo rumo da nossa nação".





Manifestação da UFMG





A UFMG seguiu o mesmo tom e divulgou que "repudia com veemência o ataque de vândalos terroristas às sedes dos três poderes da República - ao Palácio do Planalto, ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal (STF)". A ação golpeia a democracia brasileira e desrespeita a vontade soberana do povo brasileiro que elegeu legitimamente seus novos governantes, legalmente instituídos em primeiro de janeiro.





"O texto diz ainda: "a UFMG segue vigilante e à disposição da sociedade brasileira para defender, com coragem e firmeza, qualquer ataque às instituições democráticas do país e para garantir o desejo inconteste expresso pela sociedade nas urnas. A democracia é um valor inegociável para a nossa universidade".





A nota é assinada pela reitora da UFMG, Sandra Goulart Almeida; e pelo vide-reitor, Alessandro Fernandes Moreira.





Por meio de nota, a Universidade Federal de Uberlândia condenou a ação violenta na Capital Federal. "Assistimos com indignação e incredulidade extremas aos atos perpetrados por fascistas contra as instituições brasileiras. As edificações públicas foram depredadas, o patrimônio cultural brasileiro vilipendiado e atacados os três poderes que representam os nossos bens mais valiosos, a liberdade e a democracia", diz a nota da UFU."Tais atos covardes e antidemocráticos atentam contra o Estado Democrático de Direito", completou a instituição do Triângulo.





A UFU também ressalta: "a universidade brasileira é um lugar de educação transformadora, de produção de conhecimento e inovação científica e cultural, bem como da defesa da democracia, da pluralidade de ideias e visões de mundo. Mas também é um lugar de resistência contra toda forma de discriminação e obscurantismo".





O texto é assinado pelo reitor da UFU, Valder Steffen Junior; e pelo vice-reitor, Carlos Henrique Martins da Silva.





Por meio de nota, a Universidade Federal de Viçosa afirma que" acompanhou com indignação e repudia com veemência os atos golpistas deste domingo (8). Os ataques às sedes dos três poderes da República, em Brasília (DF), ao Estado de Direito e à soberania popular são inaceitáveis".





"A UFV reitera o apoio às instituições democráticas e a confiança nas autoridades que estão apurando os acontecimentos deste triste dia da história do Brasil. Que os responsáveis e seus financiadores sejam identificados e devidamente punidos e que a democracia seja fortalecida", diz o texto.





Na mesma linha, a reitoria da Universidade Federal de Alfenas (Unifal) publicou nota, na qual "manifesta seu veemente repúdio e preocupação em relação aos violentos ataques perpetrados em Brasília contra o Estado Democrático de Direito, representado em suas três dimensões: Executivo, Legislativo e Judiciário".





Unimontes





A Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) é outra instituição pública de ensino superior de Minas Gerais que divulgou nota oficial, manifestando repúdio aos atos violentos ocorridos em Brasília no último domingo.





"O Estado Democrático de Direito não tolera violações que transbordem para atos de violência aos direitos individuais e coletivos, nem invasões e depredações do patrimônio público. A Constituição cidadã de 1988 consagrou o princípio da liberdade de expressão, as garantias fundamentais do direito de ir e vir e da realização de reuniões e manifestações pacíficas, que são pilares da democracia", diz o texto divulgado pela Unimontes.





"A Universidade Estadual de Montes Claros manifesta o seu repúdio aos atos de violência e vandalismo ocorridos na data de ontem (domingo) em Brasília - DF, especialmente nas sedes dos Poderes da República, bem como a quaisquer atos ilícitos, garantindo-se a todos os cidadãos e às instituições o livre exercício de seus direitos e o cumprimento de seus deveres e obrigações, na busca constante da paz, da harmonia e do bem comum, em prol de uma sociedade justa, fraterna e igualitária", afirma a instituição estadual.





A nota é assinada pelo reitor da Unimontes, professor Wagner de Paulo Santiago.