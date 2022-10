Lula sobre a Lei Rouanet: 'Vai voltar a funcionar'

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que pretende investir em cultura caso seja eleito no próximo domingo (30/10). De acordo com o petista, ele tem a pretensão de estabelecer um comitê de cultura em todas as capitais, voltar com o Ministério da Cultura e investir na produção de filmes, livros, peças de teatro, entre outras atrações culturais.