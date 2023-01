Bruno Engler se revolta com pronunciamento de Mourão: 'Um bosta'

Deputado estadual Bruno Engler (PL-MG) (foto: Luiz Santana/ALMG)

O deputado estadual Bruno Engler (PL-MG) afirmou que o vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos) “resolveu abraçar os traidores” após o pronunciamento que o senador eleito pelo Rio Grande do Sul fez à nação na noite de sábado (31/12), um dia antes da posse do novo governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Mourão realizou o discurso no último dia do ano como presidente em exercício, já que Jair Bolsonaro (PL) viajou aos Estados Unidos na sexta-feira (30/12).