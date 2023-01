Quais serão os desafios de Ana Moser à frente do Ministério do Esporte

A ex-jogadora e medalhista olímpica de vôlei Ana Moser, 54 anos, será a primeira mulher a assumir o comando do Ministério do Esporte (foto: EVARISTO SA / AFP)









Ana Moser ficou conhecida pelo desempenho nas quadras. A ex-esportista esteve no time que conquistou a primeira medalha olímpica do vôlei feminino brasileiro, de bronze, nos Jogos Olímpicos de Atlanta, nos Estados Unidos, em 1996. Em 1998, disputou o Campeonato Mundial com a Seleção Brasileira, que terminou na quarta colocação. No ano seguinte, anunciou a aposentadoria do esporte.

Em 2001, Ana Moser criou o Instituto Esporte e Educação, que já atendeu a 6 milhões de crianças e jovens e capacitou mais de 55 mil professores e educadores em todo o Brasil. O trabalho dela no instituto se baseia no esporte como instrumento de educação e inclusão social, como indica a apresentação no site da ONG. A metodologia é fundamentada em três pilares: ensinar esporte a todos, ensinar bem o esporte para todos, e ensinar mais do que esporte. É essa lógica, de priorizar iniciação esportiva em vez de privilegiar o esporte de alto rendimento, que a ex-atleta quer implementar no ministério.





Ana também integra o grupo Atletas pelo Brasil, formado por desportistas que lutam para promover mudanças nas atuais políticas públicas e buscar avanços sociais a partir do esporte. Alline Pellegrino (futebol), Erika Coimbra (vôlei), Pipoka (basquete) e Raí (futebol) são outras personalidades que fazem parte do programa.





Antes da definição para o comando da pasta, o nome da senadora pelo Distrito Federal Leila Barros (PDT) chegou a ser cogitado. Amiga pessoal e ex-companheira de equipe, Leila disse que a nova ministra pode contar com ela no Parlamento. "Ana Moser é um excelente nome para chefiar o Ministério do Esporte. Participou de debates importantes sobre políticas públicas esportivas e poderá contar comigo para defender o setor nos debates promovidos no Congresso Nacional."



A ex-jogadora e medalhista olímpica de vôlei Ana Moser, 54 anos, será a primeira mulher a assumir o comando do Ministério do Esporte que, durante os quatro anos de governo de Jair Bolsonaro, teve o status rebaixado para uma secretaria especial abrigada no guarda-chuva do Ministério da Cidadania. Apesar de neófita na política — ela nunca ocupou cargo público na vida —, a esportista assume o comando da pasta credenciada não só pelo trabalho que desenvolve com organizações do terceiro setor, mas, também, pelo papel que desempenhou nos últimos dois meses no governo de transição para o mandato de Luiz Inácio Lula da Silva , que diagnosticou os problemas da área do esporte no país.