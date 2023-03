PBH envia ofício solicitando doação da área do aeroporto Carlos Prates

Fuad pediu que a área do Aeroporto Carlos Prates seja doada a BH (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press )

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), enviou nesta terça-feira (14/3) um ofício solicitando que a área do Aeroporto Carlos Prates, na região Noroeste da capital, seja doada ao município. O documento foi enviado para a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck.

No texto, o prefeito argumenta que a desativação do referido aeroporto foi acordado com o governo federal nos últimos anos, mas que o prazo para a ação foi adiado diversas vezes. Atualmente, a data limite é 1º de abril.





Fuad e Lula

"Belo Horizonte tem uma longa trajetória de política habitacional e foi, inclusive, um dos municípios pioneiros do Brasil a trabalhar com a regularização fundiária de interesse social, por meio do programa Profavela, em 1983. Estima-se que poderiam ser construídas, no imóvel, cerca de 1.900 moradias, além dos principais equipamentos públicos sociais, como creches, escolas, posto de saúde, pontos de cultura e praças, com destinação de parte do terreno à implantação de um parque ecológico municipal que beneficiaria diretamente os habitantes", aponta o textoA PBH se compromete a zelar pelo terreno com uso da Guarda Civil Municipal até que o bem seja doado.Fuad aproveitou uma série de compromissos em Brasília, na presente data, para se encontrar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com quem ele tratou da passagem da área do aeroporto para o poder municipal.O encontro ocorreu durante a solenidade da Frente Nacional de Prefeitos (FNP). O político mineiro aproveitou para agradecer ao petista pelo "empenho e apoio em resolver o problema do Aeroporto Carlos Prates, bem como outras demandas de BH".Ao longo dos últimos anos, a região Noroeste da capital tem passado por uma série de acidentes com aviões. No último sábado (11/3), o piloto José Luiz de Oliveira Filho morreu em um destes episódios.Na segunda-feira (13/3), o tema também foi tratado com o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e com o governador de Minas, Romeu Zema (Novo).