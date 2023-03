Fuad Noman e Gabriel encontram Alckmin e fazem pedidos para BH; veja vídeo

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), e o presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), vereador Gabriel (sem partido), recepcionaram o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), no Aeroporto da Pampulha, em BH, nesta segunda-feira (13/03) e aproveitaram o encontro para pedir apoio federal em duas demandas.

Os pedidos foram a desativação do Aeroporto Carlos Prates , para que a área seja destinada a demandas urbanas, e mais recursos federais para subsidiar o sistema de transporte coletivo por ônibus.

Por que estabilidade no serviço público foi considerada fundamental em caso de joias para Michelle Bolsonaro

A outra demanda é sobre transporte público. A CMBH vota hoje o Projeto de Lei 442/22 , de autoria do vereador Gabriel , que muda a forma de custeio dos ônibus na cidade adotando o sistema de quilometragem. O intuito é garantir que não haja superlotação para os cidadãos. O modelo precisa de financiamento e o governo federal poderá criar um fundo para isso através do Projeto de Lei 3.271/21, que tramita no Senado Federal.