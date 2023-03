Dois anos depois, Gabriel Azevedo volta às redes sociais

Gabriel Azevedo (foto) preside a Câmara de BH desde dezembro de 2022 (foto: Jair Amaral /EM/D.A Press - 26/1/23)

Voltei. pic.twitter.com/J6Jixe6gxA %u2014 Gabriel Sousa Marques de Azevedo (@GSMA1986) March 12, 2023

O presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), Gabriel Azevedo (sem partido), voltou às redes sociais neste domingo (12/3), após dois anos de hiato. Em fevereiro de 2021, ele sofreu um assalto seguido de agressão em São Paulo (SP) e, por isso, resolveu interromper as atividades digitais.Hoje, dia em que completa 37 anos, Gabriel criou novas contas no Twitter, no Instagram e no TikTok. No primeiro vídeo publicado nos perfis, ele relembrou o assalto sofrido."Para além de perder o celular e o relógio, fui agredido. Osso da órbita quebrado, nariz quebrado, septo danificado, muitas cirurgias e muitos pontos. Não estava nem um pouco a fim de mostrar a cara na internet, onde fiquei 'off'. Mas, na vida, fiquei 'on' e trabalhando muito", disse.O parlamentar afirmou que pretende usar as redes sociais para "dialogar" com os cidadãos. "É tanta coisa no cotidiano de vereador, professor, cidadão, amigo e filho, que quero compartilhar", explicou "Se bem utilizadas, as mídias sociais são uma ferramenta incrível. Sem mentira, sem briga, sem exagero, a gente caminha para um lugar melhor", completou.Gabriel foi eleito presidente da Câmara de BH em dezembro do ano passado. Em 2023, ele vai entregar o cargo a Juliano Lopes (Agir), atual vice-presidente da Casa . A passagem de bastão foi acordada durante as articulações que deram forma à chapa liderada por eles.Nos bastidores do Parlamento belo-horizontino, Gabriel é tido como possível candidato à prefeitura da capital em 2024