Zema e Fuad se encontram para tratar da situação do Aeroporto Carlos Prates

Prefeito de BH Fuad Noman (PSD) e governador Romeu Zema (Novo) se encontram para debater, entre outros temas, o possível uso da área do Aeroporto Carlos Prates na região Noroeste (foto: Rodrigo Clemente/Reprodução Redes Sociais)

Hoje, recebi o governador Romeu Zema na sede da Prefeitura de Belo Horizonte. Aproveitamos a ocasião para falar de projetos importantes para BH, Região Metropolitana e Minas Gerais. Nosso desejo é trabalharmos em conjunto pelos interesses em comum entre o Estado e a capital. pic.twitter.com/axCctgmqRx — Fuad Noman (@fuadnoman) March 13, 2023

O prefeito de Belo Horizonte Fuad Noman (PSD) se reuniu com o governador Romeu Zema (Novo) para discutir sobre o Aeroporto Carlos Prates, na região Noroeste da cidade. Também foram debatidos obras do Espaço Multiuso do Parque Municipal e do Córrego do Ferrugem."Na pauta, esteve a situação do Aeroporto Carlos Prates, sobre o qual concordamos em dar outra destinação para o local", postou Fuad em suas redes sociais após o encontro.Mais cedo, o prefeito se encontrou com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), onde também foi pedido para que a área do aeroporto seja desativada e que o espaço atenda a demandas urbanas. Entre as obras que devem ser feitas, caso a proposta avance, a área de 547 mil metros quadrados servirá para a implementação de indústrias, moradias populares, parque, postos de saúde, centro comercial e outros.

Após diversos adiamentos, sem qualquer justificativa, o aeroporto Carlos Prates deve ter suas atividades encerradas em abril deste ano. Os moradores da região reclamam dos acidentes e do barulho.



Em 2020, o governo federal se comprometeu a fechar o local depois que quatro pessoas morreram em um acidente em outubro de 2019.



Nesse sábado (11/3), um avião que decolou do aeroporto caiu em cima de duas residências no bairro Jardim Montanhês, também na região Noroeste. O piloto, de 65 anos, morreu na hora, já a filha dele, de 33, está em estado grave.