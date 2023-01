Desativado, Aeroporto Carlos Prates pode virar área industrial e de moradia

O Aeroporto Carlos Prates será desativado em abril, após diversas prorrogações do prazo para encerramento das atividades (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) O destino da área do Aeroporto Carlos Prates, na região Noroeste de Belo Horizonte, foi pauta de uma visita do prefeito Fuad Noman a Brasília nesta semana. A PBH disse querer “se adiantar” nas propostas para o espaço - e apresentou ao governo federal a sua.









A proposta foi feita diretamente aos ministros Alexandre Padilha, Alexandre Silveira e o Secretário Nacional de Assuntos Federativos, André Ceciliano. Ele também visitou o presidente do Senado e parlamentar por Minas Gerais, Rodrigo Pacheco, para abordar o assunto.





Segundo o prefeito, o governo Lula não se comprometeu com nenhuma destinação, mas disse que irá estudar o caso.

O Aeroporto Carlos Prates será desativado em abril, após diversas prorrogações do prazo para encerramento das atividades. A demanda era antiga entre os moradores da regional Noroeste, que reclamam, além do barulho, dos acidentes envolvendo aeronaves.

Economicamente, o equipamento acumulava prejuízos que chegaram a R$ 23 milhões em 2021.

Área verde

A desejada desativação, finalmente, veio. Mas o destino proposto para a área de 547 mil metros quadrados não é aquele que as organizações de moradores pediam





“O prefeito não dialogou com ninguém, isso é tudo da cabeça dele. Os moradores querem há tempos que o aeroporto seja desativado e transformado em uma área verde, com um museu. Aquela é a região mais populosa da cidade e não tem um espaço de lazer, praças, parques”, comentou Munish Prem, do Coletivo Cultural Noroeste, que se reúne regularmente para discutir problemas da regional e participam da luta pela desativação do aeroporto.





O coletivo disse que pedirá uma reunião com a prefeitura. “Ele vai ter problemas se continuar com esse tipo de ideia. Ninguém quer isso”, comentaram.