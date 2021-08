Belo-horizontinos vão às ruas pela desativação do aeroporto Carlos Prates

Moradores do entorno do aeroporto Carlos Prates convocam manifestação pela desativação da área (foto: Coletivo Cultural Noroeste BH/Divulgação ) Belo Horizonte vão às ruas pela desativação do aeroporto Carlos Prates, localizado no Bairro Padre Eustáquio. A manifestação tem como objetivo pressionar o governo estadual a municipalizar a área aeroportuária. No próximo sábado (7/8), moradores da Região Noroeste devão às ruas pela desativação do aeroporto Carlos Prates, localizado no Bairro Padre Eustáquio. Atem como objetivo pressionar o governo estadual a municipalizar a área aeroportuária.









O ato está marcado para às 8h30, na Rua Ocidente. O Coletivo Cultural Noroeste BH, fomentador do movimento, enfatiza a necessidade de atenção aos protocolos de segurança para evitar a transmissão do coronavírus.





Riscos à população





Sob a linha de decolagem, os moradores do entorno do aeroporto temem pela segurança. Nos últimos anos, vários acidentes ocorreram na região envolvendo aeronaves que decolaram do Carlos Prates. Vários deles com vítimas fatais.









Aeronave cai sobre casa em tentativa de pouso no aeroporto Carlos Prates em 2014 (foto: Batalhão de Operações Especiais do Corpo de Bombeiros/Divulgação )









Os moradores relatam, ainda, o abandono do terreno aeroportuário. Nesta época do ano, em que as chuvas ficam mais espaçadas, o mato alto e seco do terreno facilita o início de incêndios.

Vista aérea do aeroporto Carlos Prates, sob promessa de fechamento até dezembro de 2021 (foto: CMBH/Divulgação )

Promessa de fechamento

Em reunião com a bancada mineira no Congresso Nacional em setembro do ano passado, o Ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, afirmou que o aeroporto será desativado até dezembro de 2021.





Segundo o ministro, as operações que hoje são realizadas no aeroporto Carlos Prates serão transferidas para outros aeroportos, notadamente para o aeroporto da Pampulha. O objetivo é a devolução da área para a Secretaria de Patrimônio da União e, então, destiná-la à prefeitura de Belo Horizonte.





Municipalizado, a promessa é que os 547 mil metros quadrados do terreno sejam utilizados para o desenvolvimento de projetos de interesse da sociedade.



