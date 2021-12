Protesto contra fechamento do Aeroporto Carlos Prates tem voo de 30 aviões

O protesto desta terça-feira tem como fundamento o fechamento do Aeroporto Carlos Prates (foto: Voa Prates/Instagram/Reprodução)



Cerca de 30 aeronaves participaram de um voo de protesto nesta terça-feira (14/12), contra o fechamento do Aeroporto Carlos Prates, na Região Noroeste de Belo Horizonte. Os aviões partiram do terminal no início da tarde com destino ao Aeroporto da Pampulha, para onde parte das operações do aeroporto serão transferidas quando encerradas as atividades, que tem previsão para 31 de dezembro. Lá, as pistas de estacionamento ficaram lotadas. Assim, cinco aviões não conseguiram pousar.

“Todos acham que ali só tem um aeroporto interno com algumas aeronaves. Na verdade, o Aeroporto Carlos Prates é, hoje, o segundo aeroporto mais movimentado de Minas Gerais. É um aeroporto que contém mais de 120 aeronaves, mais de 300 empresas, cinco escolas de aviação civil, mais mil alunos formados por ano. Ele é, hoje, uma grande base de operações das aeronaves combatentes ao incêndio, é lá no aeroporto que eles operam. Toda a frota de segurança pública, polícia militar, civil, bombeiros fazem os treinamentos e manutenção das aeronaves no Carlos Prates”, explica Estevan Velasquez.

Além disso, de acordo com o presidente da Associação Voa Prates, nenhum estudo de impacto e viabilidade foi feito antes da decisão.

“Infelizmente, o ministério só mandou fechar o aeroporto e hoje nós mostramos que um quarto da frota do Carlos Prates não está pousando na Pampulha, levando cerca de 30 aeronaves para lá e cinco não conseguem nem pousar, já mandam retornar. Além da Pampulha não ter licitação hoje, ou seja, para onde vão as empresas, as aeronaves e os trabalhadores do Carlos Prates? Esse foi nosso principal intuito, mostrar o que era o aeroporto e como o da Pampulha não comporta nem um pouco do que acontece no Carlos Prates”.

Ele destaca ainda que a luta é para manter o aeroporto em funcionamento e fala da importância do espaço para a capital. “O Aeroporto Carlos Prates está sendo desativado por nenhum motivo técnico ou por insegurança. Ele está sendo desativado única e exclusivamente por vontade política do governo federal, com o encerramento das operações da Infraero e a ideia é o leilão da área para readequação aviária.”

“Já tem um projeto pronto para aquela área, com construções residenciais de alto padrão. Literalmente foi isso que ouvimos do governo federal: 'Essas aeronaves podem pousar em qualquer aeroporto, se viram e dão um jeito'. As pessoas não entendem a importância e a relevância desse aeroporto para Minas. É um aeroporto com a vocação de formar pilotos, de realizar sonhos. Vale lembrar que a maioria dos alunos são pessoas humildes que formam pelo FIES, a gente tem essa grande vocação social, transformar sonhos em realidade através do FIES, então é de grande relevância”, conclui.