Projeto é protocolado para Infraero continuar com Aeroporto Carlos Prates

O governo federal deu aval para que o aeroporto seja desativado no dia 31 de março (foto: CMBH/Divulgação)

O deputado federal por Minas Gerais Pedro Aihara (Patriota) protocolou, nesta quinta-feira (23/3), um Projeto de Decreto Legislativo (PDL) para que a administração do Aeroporto Carlos Prates, na região Noroeste de Belo Horizonte, continue com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). O governo federal deu aval para que as atividades sejam encerradas no dia 31 de março.

“Seguindo a lógica de fiscalização, reconheço a importância do debate entre todos os atingidos, os pilotos e os funcionários do aeroporto. E para que isso seja feito, precisamos impedir, neste momento, que o aeroporto esteja sob a jurisdição da Prefeitura de Belo Horizonte”, disse.

Samuel Viana quer transferir aeroporto para Lafaiete

Ex-porta-voz dos Bombeiros, Aihara ponderou que o local realiza a manutenção das aeronaves da corporação, bem como da Polícia Militar e Civil, além das aeronaves públicas de transporte de órgãos, vacinas e suporte em casos de tragédias ambientais e florestais na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O também deputado federal por Minas Gerais Samuel Viana (PL) tem uma proposta diferente. O parlamentar quer transferir o Aeroporto Carlos Prates para a cidade de Conselheiro Lafaiete, na região Central de Minas Gerais.

"Estive com o ministro dos Portos e Aeroportos Márcio França e apresentei o projeto do Aeródromo das Bandeirinhas, em Conselheiro Lafaiete. Foi ponderado que o local pode ser uma alternativa para recepcionar as demandas de empresas e pessoas em relação ao fecamento do aeroporto Carlos Prates em Belo Horizonte", declarou.

De acordo com o Viana, três consórcios locais demonstraram interesse em pegar a gestão depois que o aeroporto voltar a funcionar.

Prefeitura de BH recebe aval para área

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), foi a Brasília solicitar a municipalização da área ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que sinalizou de forma positiva para o pedido.

A Prefeitura de BH já perseguia, há algum tempo, a desativação das operações aéreas no Carlos Prates. O acidente que matou o piloto José Luiz de Oliveira Filho no sábado (11/3) ampliou o receio que ronda o local.