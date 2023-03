Nikolas associa Lula a organização criminosa: 'Bandidagem tá comemorando'

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) associou a operação da Polícia Federal (PF) contra uma organização criminosa que planejava matar autoridades políticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Na tribuna da Câmara dos Deputados, Nikolas disse que não estava "acusando" o envolvimento do petista, mas apontou uma suposta correlação, usando uma reportagem de 2019, com a declaração de um preso da Primeiro Comando da Capital (PCC), que dizia que tinha contato direto com o PT, sigla do presidente Lula. "Vá discutir com o PCC então, oras. Não somos nós que estamos acusando ninguém", disparou.





"Se fosse o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a mídia estava ovulado, os deputados estavam pedindo impeachment e simplesmente todo mundo caladinho sobre isso, afinal de contas, se é do ódio do bem tá tudo bem", disparou.





Apesar de criticar o comportamento do petista, ele, que é aliado de Jair Bolsonaro, nunca criticou o linguajar do do ex-presidente, conhecido por suas falas "grosseiras" durante todo o mandato.

"Nós acordamos com a notícia de que o PCC planejava matar o senador da República, Sergio Moro , e também sua família e demais autoridades. E mais uma vez também a esquerda fica em completo silêncio com relação a isso", disse.



Nikolas criticou "silêncio da esquerda" diante do caso da organização criminosa que planejava matar o senador Sergio Moro (foto: Pablo Valadares / Câmara dos Deputados )



Na sequência, Nikolas questiona se o Supremo Tribunal Federal (STF) já deu "48 horas para o presidente dar as devidas explicações".





"Cadê as notas de repúdio das instituições brasileiras? Cadê? Tá todo mundo agora aí calado em silêncio. Porque a bandidagem sim, desde o dia que o presidente Lula ganhou, tá feliz, tá comemorando dentro do presídio", disparou.





Nikolas finalizou o discurso dizendo que o governo Lula vive "escândalo após escândalo".

Alvo de facção criminosa

Moro era um dos alvos de uma organização criminosa suspeita de planejar matar e extorquir mediante sequestro autoridades públicas.