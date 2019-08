'PT tinha diálogo com nois cabuloso', diz líder de facção criminosa em mensagens

(foto: Isa Stacciarini/CB/D.A Press)

PT fala em "armação"

Mensagens deobtidas pelano âmbito da Operação Cravada, deflagrada para desestruturar o núcleo financeiro doapontam ligação entre a organização e oNas mensagens, um dos líderes da organização afirma que havia diálogo com o PT. Em meio às declarações, o criminoso faz críticas ao ministro da Justiça, Sérgio Moro.Em um dos trechos das conversas,, apontado pela investigação comoda facção, critica as primeiras medidas do governo Bolsonaro em relação à segurança pública. "Os caras tão no começo do mandato dos cara, você acha que os cara já começou o mandato mexendo com nois irmão. Já mexendo diretamente com a cúpula, irmão".Em seguida, Elias faze reclama da ausência de diálogo. "Com nois já não tem diálogo, não, mano. Se vocês estava tendo diálogo com outros, que tava na frente, com nois já não vai ter diálogo, não. Esse Moro aí, esse cara é um filha da p***, mano. Esse cara aí é ummesmo, mano. Ele veio pra atrasar", disse.Após as críticas ao governo, o criminoso afirma que havia, em governos anteriores. “Ele começou a atrasar quando foi pra cima do PT. Pra você ver, o PT com nois tinha diálogo. O PT tinha diálogo com nois, mano, porque… situação que nem dá pra nois ficar conversado a caminhada aqui pelo telefone, mano. Mas o PT, ele tinha uma linha de diálogo com nois cabulosa, mano", disse Elias. A conversa interceptada teria sido com André Luiz de Oliveira, conhecido como "Salim".Em nota, o PT afirmou que os diálogos se tratam de uma "armação" e criticou o ministro Sérgio Moro. "Esta é mais uma armação como tantas outras forjadas contra o PT, e vem no momento em que a Polícia Federal está subordinada a um ministro acuado pela revelação de suas condutas criminosas. Quem dialogou e fez transações milionárias com criminosos confessos não foi o PT, foi o ex-juiz Sergio Moro, para montar uma farsa judicial contra o ex-presidente Lula com delações mentirosas e sem provas. É Moro que deve se explicar à Justiça e ao país pelas graves acusações que pesam contra ele", diz a nota do partido.A Operação Cravada foi realizada na última terça-feira (6/8). Nesta sexta-feira (9/8), a PF deflagrou uma operação para desmontar um dos braços do PC em Minas Gerais.