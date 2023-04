Dino volta à Câmara para falar sobre o 8 de janeiro e Complexo da Maré

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, volta à Câmara dos Deputados, nesta terça-feira (11/4), para dar mais explicações sobre as ações da pasta pós-atos antidemocráticos e a visita ao Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. A audiência ocorreu por pedido de 16 deputados da Comissão de Segurança Pública.

Flávio Dino também deve dar explicações sobre as mudanças na política de controle de armas do governo federal e falar sobre as invasões de terra promovidas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) nos últimos meses.